Basisschoolleerling Amine vermist

Amine is donderdagmiddag van zijn basisschool naar huis gefietst, maar daar niet aangekomen. Hij verdween vermoedelijk in de buurt van de Churchilllaan in Leiden. Dat gebeurde vlak nadat zijn moeder 's middags was langsgekomen op school voor een gesprek over Amine.

Amine heeft een getinte huidskleur, kort gemillimeterd haar en is brildragend. Op het moment van zijn verdwijning droeg Amine een effen donkerbruin bomberjack zonder bontkraag en zonder capuchon, een zwart T-shirt met vierkante plaatjes op de voorzijde, een donkergrijze trainingsbroek, zwarte Nike schoenen met rode en witte details. De jongen rijdt op een oude blauwe jongensfiets met handrem en terugtraprem, met alleen een vast slot.