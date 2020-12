Dode gevonden na woningoverval in Oud Ade

Binnenland

CBS: afgelopen week overleden 800 mensen meer dan normaal

Een nieuwe piek in sterfgevallen tekent zich af, meldt het CBS. Er zijn dit jaar 13.000 meer Nederlanders gestorven (oversterfte) dan in andere jaren. Belangrijkste oorzaak is waarschijnlijk corona. De sterfte loopt op in de laatste dagen van 2020. Afgelopen week overleden 800 mensen meer dan normaa...