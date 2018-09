Zjirinovski betoogt zaterdag bij ambassade

Eerder had Zjirinovski al acties bij de ambassade aangekondigd, waarbij hij waarschuwde dat zijn aanhangers de ruiten van het gebouw zouden ingooien. Later zwakte hij dit dreigement af, al zinspeelde hij er wel op dat het moeilijk zou zijn om zijn achterban in toom te houden.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik