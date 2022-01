Tsjechische miljardair scheurt met 417 km/u over Duitse snelweg, politie start onderzoek

Berlijn - De Duitse politie is maandag een onderzoek gestart naar de Tsjechische miljardair die met 417 km/u over de Duitse snelweg heeft gereden. Radim Passer (58) heeft zelfs een video van zijn capriolen op social media gezet, waarop is te zien hoe hij met zijn Bugatti Chiron over de weg scheurt. De video is ondertussen bijna 7 miljoen keer bekeken.