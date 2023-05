Sherpa scherpt wereldrecord aan: 27 keer Mount Everest op en af

Hij bereikte de top van de Mount Everest woensdagochtend, tijdens een expeditie georganiseerd door een touroperator. Het nieuwe record komt slechte enkele dagen nadat een andere gids, Pasang Dawa (46), het oude record van 26 beklimmingen evenaarde.

Kami Rita is geboren in de buurt van de Mount Everest, in het dorp Thame, en komt uit een familie met meer berggidsen. Hij begon zijn carrière als ondersteund personeelslid en werd later gids. Hij bereikte de top in 1994 voor het eerst. Daarna beklom hij de Mount Everest bijna elk jaar. Alleen in 2014, 2015 en 2020 niet toen het om verschillende redenen niet mogelijk was, bijvoorbeeld vanwege de coronapandemie.

De Mount Everest is meer dan 11.000 keer beklommen sinds 1953, toen de top voor het eerst werd bereikt. Meer dan 320 mensen overleden tijdens hun expeditie. Nepal heeft dit jaar een recordaantal van 478 klimvergunningen afgegeven en dat levert de overheid miljoenen op. Critici wijzen op de levensgevaarlijke gevaren van drukte bovenaan de berg en de gebrekkige ervaring van sommige bergbeklimmers.