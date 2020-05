Aantal coronapatiënten op intensive care daalt met 34

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg: „Met deze afname is de landelijke ic-bezetting nu op het normale niveau. Daarnaast zien we opnieuw een daling van het aantal Covid-opnames buiten de ic naar 1054.’’

Van de Nederlandse coronapatiënten op de ic liggen er 492 in Nederland, 34 minder dan gisteren. In Duitsland is het aantal met 15 hetzelfde gebleven. Het aantal corona-opnames buiten de ic bedraagt 1054. Dat zijn er 78 minder dan gisteren. De afgelopen 24 uur is er 1 verplaatsing geweest tussen de regio’s.