Nederlandse militaire judoka’s op de mat met Russen: ’Toernooi inschattingsfout door Defensie’

Den Haag - Nederlandse militairen hebben in de Dominicaanse Republiek meegedaan aan een judotoernooi waarbij ook het Russische leger was vertegenwoordigd. Dat is tegen het zere been van de VVD in de Tweede Kamer, die spreekt van een ’inschattingsfout’ door Defensie.

Tijdens het judotoernooi presenteerde de Russische selectie zich naast Slowakije en Zwitserland. Ⓒ CISM