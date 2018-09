Overzicht strafzaak Badr Hari

Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen tijdens de eerste procesdag.

Hari, die wordt bijgestaan door advocate Bénédicte Ficq, staat niet alleen terecht voor poging tot doodslag op Everink. In totaal moet hij zich verantwoorden voor acht geweldsmisdrijven, waarvan de mishandeling van Koen Everink tijdens dancefeest Sensation White in juli de bekendste is. Medeverdachte in deze zaak is de 35-jarige Eindhovenaar Ferhat Y.

Voordat deze laatste zaak kan worden behandeld, moet eerst een aantal agenten worden gehoord. Dat moet op verzoek van de advocaten van Hari donderdagmiddag of vrijdag al gebeuren. Een tweede verzoek van de verdediging om Everink op zitting te verhoren over zijn verklaringen over de mishandeling in een skybox van de Amsterdam ArenA, werd definitief afgewezen. Everink is daar psychisch niet toe in staat, vindt de rechtbank in Amsterdam. Justitie trok daarom vorige week al de getuigenoproep in.

De overige zeven feiten worden donderdag nog wel behandeld.

Omdat de behandeling van de mishandeling van Everink is uitgesteld, komen verzoeken van het Openbaar Ministerie (OM) en de verdediging om een onderzoek naar het gelekte strafdossier af te wachten, nog niet aan de orde. Ficq deed aangifte nadat was gebleken dat tv-programma KRO Brandpunt Reporter een kopie had van het dossier. Als het dossier is gelekt door iemand van politie of justitie, komt dit neer op schending van het ambtsgeheim.

Hari arriveerde donderdagochtend onder grote belastingstelling van de pers bij de rechtbank in Amsterdam. Hij moest zich samen met zijn advocaat een weg banen door een menigte journalisten om het gebouw binnen te komen.

Voor het proces waren aanvankelijk vier dagen uitgetrokken.