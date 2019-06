’Politie dichter bij ontknoping zaak-Maddie dan ooit’

Volgens Daily Mail zou het gaan om een ’buitenlandse man’ die zich op het moment van de verdwijning in de Portugese Algarve bevond. „Het zou gaan om een bekende van de plaatselijke politie”, meldt de Britse krant. De naam of identiteit van de nieuwe hoofdverdachte is nog niet vrijgegeven.

Rechercheurs zouden op het nieuwe spoor zijn gezet nadat de politie vorige maand een tip had binnengekregen over een vermeende pedofiel.

McCann verdween in 2007 toen ze lag te slapen op een hotelkamer in het Portugese Praia da Luz, waar ze op dat moment samen met haar ouders en een aantal vrienden van de familie was.

Netflix

Eerder kwam in een Netflix-serie nog naar voren dat een moordenaar met masker of mondkapje verantwoordelijk zou zijn voor de vermissing van McCann. Haar verdwijningszaak is dan ook ongetwijfeld de meest mysterieuze en beroemde vermissingszaak ter wereld en houdt de gemoederen nog altijd flink bezig.