Aan chips verslaafde papegaai op dieet gezet: ’Ze is nu veel blijer’

De groene papegaai Bud woog 620 gram toen zij afgelopen maart bij een liefdadigheidsinstelling in Engeland werd binnengebracht. Zo’n 200 gram te zwaar, aldus medewerkster Chloe Shorten, die Bud thuis opving.

„Papegaaien zijn ontzettend intelligente vogels die specialistische zorg nodig hebben en we hadden onze handen vol aan haar toen ze bij ons binnengebracht werd”, zo vertelt Shorten aan de BBC. „Het is moeilijk om te zeggen dat een papegaai te zwaar is door er alleen maar naar te kijken, maar toen ze probeerde te vliegen viel ze gewoon op de grond.”

De boosdoener: chips. „Ze heeft het gehoor van een vleermuis en hoort het zelfs als op zes kilometer afstand een zakje chips geopend wordt, dus het is geen verrassing dat ze te zwaar was.”

En dus werd Bud op dieet gezet. Op een foto is te zien hoe ze een stukje bloemkool naar binnen aan het werken is. „Ze is nu veel blijer. Ze kan weer vliegen en het is fantastisch hoe ze door het huis vliegt.”