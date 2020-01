Maastunnel vier nachten afgesloten

De afsluitingen zijn op maandag en dinsdag vanaf 22.00 uur richting Rotterdam-Zuid en vanaf 00.30 uur in beide richtingen tot 06.00. Op woensdag en donderdag is de tunnel dicht tussen 22.00 uur en 06.00 uur richting Rotterdam-Zuid. Omrijden kan over de Erasmusbrug, de Willemsbrug, Beneluxtunnel of de Van Brienenoordbrug.

Afgelopen augustus opende de Maastunnel weer nadat deze twee jaar gesloten was voor een grondige renovatie. Er moest heel wat gebeuren aan de 77 jaar oude tunnel. Het wegdek is vervangen en de tunnel is veiliger gemaakt.

De historische fiets- en voetgangerstunnel is vanwege ingrijpende renoveringen al dicht, naar verwachting tot midden 2020. Een speciale veerpont zorgt voor een tijdelijke verbinding tussen de twee rivieroevers.