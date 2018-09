OM laat moordverdachte gaan

De 37-jarig Steenwijker blijft wel verdachte in de zaak, maar het onderzoek naar wat er met de in stukken gesneden Erol is gebeurd, ligt weer open. In september hield de politie ook nog een 31-jarige man uit Zwartsluis aan als medeverdachte, maar die mocht na 3 dagen weer gaan, toen bleek dat hij niets met de zaak te maken had.

Wiethandelaar Halil Erol verdween in 2010. Maanden later werden lichaamsdelen teruggevonden in de Steenwijkse Aa, maar daarna liep het politieonderzoek vast. Begin 2013 vonden voorbijgangers opnieuw lichaamsdelen bij Wanneperveen, op een plek die alleen bereikbaar was omdat er ijs lag. Het onderzoek werd heropend en dat leidde tot de aanhouding van de man die deze week weer in vrijheid is gesteld.

De Steenwijker heeft volgens zijn raadsman steeds ontkend dat hij iets met de zaak te maken heeft. Nu is ook de officier van justitie tot de conclusie gekomen dat er niet genoeg bewijs is om de man voor de rechter te brengen.