Artiest gewond na ongeval in Kerstcircus Haarlem

Hoe het slachtoffer eraan toe is en hoe ernstig de verwondingen zijn, is niet duidelijk, aldus de woordvoerder. Wel is de artiest bij bewustzijn, zo meldt het circus in een verklaring op Facebook. „De gevallen artiest krijgt alle hulp die nu nodig is en onze crew leeft mee, net zoals u, ons hartverwarmende publiek.” Dit risico hoort bij het circus, zo staat er verder. „Toch bieden wij onze oprechte excuses aan voor deze nare gebeurtenis waar u helaas getuige van was.”

Het ongeluk gebeurde rond 20.45 uur. Er waren toen zo’n duizend toeschouwers in de circustent aanwezig. Hulpverleners hebben het publiek het circus uitgeleid. „Tussen de duizend toeschouwers zaten ook een hoop kinderen die deze persoon naar beneden hebben zien vallen. Dit is heel heftig om te zien, dus vanuit de politie adviseren we om contact op te nemen met de huisarts, mochten zij hierna klachten krijgen. Ook is er slachtofferhulp beschikbaar”, zegt de woordvoerder.

Het Kerstcircus staat sinds 22 december in het Burgemeester Reinaldapark in Haarlem-Oost. Tot en met 8 januari staan er voorstellingen gepland, onder anderen met Hans Klok. De shows van de komende dagen gaan gewoon volgens planning door, aldus het circus.