EU-hof: Franse traditie van vogelvangst met lijmstok is illegaal

Een Franse natuurorganisatie had de omstreden kwestie voor de Franse rechtbank gebracht en die heeft het hoogste EU-hof in Luxemburg ingeschakeld. Het vangen van vogels met lijm is in de EU verboden, maar in bepaalde gevallen mag een lidstaat een uitzondering maken.

Zo is in vijf regio’s rond Marseille en Nice de vangmethode toegestaan waarbij takken worden ingesmeerd met lijm. Vogels die erop gaan zitten, blijven vastkleven. Het gaat de jagers vooral om zangvogels als lijsters en merels, maar ook andere vogels worden slachtoffer van de techniek. Volgens critici is de methode wreed en de ’bijvangst’ onacceptabel. Het hof oordeelt nu dat bij deze jachtmethode „het heel waarschijnlijk is dat de gevangen vogels onherstelbare letsels oplopen, ook al worden zij gereinigd.”

In augustus had de Franse president Emmanuel Macron jagers al opgedragen te stoppen met het gebruik van lijm in afwachting van het oordeel van het Europese hof.