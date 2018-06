D66'er: Geef Marokkaans tuig werk, woning en vrouw

Dat zegt Leitner in het Haarlems Dagblad. De Noord-Hollandse hoofdstad is opgeschrikt door een reeks buitengewoon gewelddadige incidenten. Triest dieptepunt was de zware mishandeling van een 20-jarige vrouw afgelopen vrijdag door een groep van zes Marokkanen. Volgens burgmeester Bernt Schneiders (PvdA) is er een kleine groep criminelen bij wie nog maar één aanpak helpt: langdurige opsluiting. Dat schreef hij maandag in een open brief aan alle bezorgde Haarlemmers.

Maar D66'er Leitner is het daar niet mee eens. ,,Misschien moet je ze juist een woning, een wijf en werk geven. Opsluiten is ook duur."