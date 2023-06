Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse Caroline is in Zweden ’de tulpenkoningin: ’Wordt hier soms min dertig onder de grond’

Door Bas van Brecht Kopieer naar clipboard

„De Zweden zijn gek op tulpen. Het is voor hen het teken dat het voorjaar is aangebroken. Een tijd van nieuw leven”, zegt Carolina Visser.

Solleftea - Carolina Visser is Nederlands, maar woont op vijfhonderd kilometer van de poolcirkel in Zweden. In de winter liggen haar velden vol met sneeuw en blijft het duister. In de zomer ziet ze het oneindige licht, trekt ze naar buiten en zorgt voor haar bollen. Ze noemen haar ’de tulpenkoningin’.