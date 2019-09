44 mensen geïdentificeerd in massagraf Mexico

Luchtfoto van de plek waar forensische experts werken met een graafmachine bij het massagraf waar 119 zakken met menselijke resten zijn gevonden, in de gemeenschap ’La Primavera’ in de buurt van Guadalajara, Mexico Ⓒ AFP

GUADALAJARA - In Mexico hebben forensische onderzoekers 44 lichamen geïdentificeerd die eerder deze maand in een massagraf werden gevonden. Op de plek in de buurt van Guadalajara lagen de menselijke resten in 119 tassen begraven.