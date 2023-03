Timmermans blij dat proteststemmer BBB verkoos boven 'xenofoben'

De PvdA-prominent denkt dat het voor veel mensen een proteststem was en dat het een signaal is aan de politiek dat er iets moet veranderen. „Als ik kijk naar eerdere verkiezingsuitslagen heeft zich deze keer niet vertaald naar een xenofobische vorm”, aldus Timmermans tijdens een persconferentie in Brussel. Van een kloof tussen stad en platteland wil hij niets weten: „Ook in de stad was het resultaat goed.”

Europese regels

De Europese ’klimaatpaus’ ging kort in de op politieke wensen van BBB waarbij Europese natuur- en milieuregeltjes een rol bij spelen. Dit is onder andere het geval bij de juridische stikstofcrisis en de mestregels. Vanuit zijn eigen rol zei hij: „We doen er vanuit de Europese Commissie alles aan om te helpen bij het vinden van de beste oplossingen voor bescherming van de natuur, het milieu en perspectief aan boeren, in het bijzonder jonge boeren.” Timmermans benadrukt wel dat de mogelijkheden moeten worden gezocht binnen de Europese regels waar ook Nederland mee heeft ingestemd.