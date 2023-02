Premium Het beste van De Telegraaf

’Het is heel verdrietig en niet te bevatten’ Nederlandse au pair Mary (19) werd in 1958 bruut vermoord; Engelse politie heropent haar zaak

Ze was nog maar net als au pair in Essex, en vol goede moed om de Engelse taal te leren. Voor Mary Kriek kwam er een droom uit toen ze eind 1957 op een boerderij bij Colchester kon logeren. Lang kon de 19-jarige Voorburgse niet genieten van haar avontuur: een maand later werd ze vermoord gevonden in een droge greppel.