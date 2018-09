Eeuwenoud kasteel mag niet wijken voor A15

Huis Rijswijk in Groessen dreigt in de knel te komen, omdat de verlengde A15 zeer dichtbij komt te liggen. Dat komt omdat het tracé iets is verschoven om een woonwijk van de gemeente Duiven te ontzien. Rijkswaterstaat bekijkt nu waar de weg precies komt te liggen en hoe deze het best kan worden ingepast in de omgeving.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik