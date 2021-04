RIVM maakt belronde voor achterstallige registratie coronavaccins

Volgens het Outbreak Management Team staat naar schatting 70 procent van het aantal gezette vaccinaties in het landelijke vaccinatieregister. 90 procent van die geregistreerde vaccinaties komt van de GGD’en. Vooral van huisartsen en instellingen ontbreekt informatie. Volgens het OMT bemoeilijkt de gebrekkige informatievoorziening de evaluatie van het vaccinatieprogramma. Het RIVM onderschrijft die zorgen. In het OMT zitten ook experts van het RIVM.

Volgens een woordvoerder van het instituut is het geen kwade wil van huisartsen en instellingen. „Vooral huisartsen hebben het druk genoeg. Bovendien vaccineren zij lang niet allemaal dagelijks. Het kan zijn dat huisartsen denken ’we sparen de vaccinaties even op’, om de registratie dan later te doen.” Het RIVM gaat de huisartsen en zorginstellingen vragen om de achterstallige registratie bij te werken. Ook wil het instituut het belang van een complete registratie nog eens benadrukken.

Volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging klopt het inderdaad dat huisartsen vaccinaties soms pas later doorgeven. Daarnaast moet de gevaccineerde toestemming geven om zijn of haar vaccinatie te laten registreren. En niet iedereen wil dat. Volgens het OMT blijkt uit informatie van de GGD’en dat 92 procent van de mensen die daar werden gevaccineerd toestemming hebben gegeven voor opname van hun gegevens in het landelijke register. Van mensen die gevaccineerd zijn door huisartsen en in instellingen is dat percentage vanwege de incomplete aanlevering van gegevens nog niet bekend.

De gegevens van mensen die geen toestemming geven kunnen binnenkort anoniem in het landelijke register worden opgenomen. Het RIVM werkt aan een systeem waarin de gegevens op een veilige manier geanonimiseerd kunnen worden gedeeld. Gegevens zoals naam, leeftijd en de reden voor vaccinatie (bijvoorbeeld of iemand een onderliggende aandoening heeft) worden in dat geval niet vastgelegd.