Rechters vrezen valse verwachting slachtoffer

Teeven wil met de nieuwe wet de positie van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces versterken door het bestaande spreekrecht aan te vullen met een zogeheten adviesrecht.

De raad zal in overleg met strafrechters kijken naar de verwachte gevolgen van het wetsvoorstel voor het strafproces. Als slachtoffers hun mening mogen geven over de hoogte van de straf, zal dit misschien tot teleurstelling leiden als de rechter tot een ander vonnis komt. Voor de raad is dit een van de aandachtspunten in het uit te brengen advies over het wetsvoorstel.

Ook bekijkt de raad of het niet beter is om het slachtoffer pas te laten adviseren nadat de rechter de schuld van de verdachte heeft vastgesteld. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de indeling van het strafproces. Volgens Teeven past het voorgestelde adviesrecht in de huidige processtructuur.

In het algemeen staat de Raad voor de rechtspraak positief tegenover een volwaardige rol van het slachtoffer in de rechtszaal. De raad steunde vorig jaar de verruiming van het spreekrecht voor slachtoffers.