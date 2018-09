Ook ING maakte boetevrij aflossen mogelijk

Voorwaarde is dat de hypotheekschuld hoger is dan de meest actuele WOZ-waarde. „Het maakt voor de aflossing niet uit of het geld verkregen is uit een schenking of niet. Klanten kunnen dus ook aflossen uit eigen middelen zoals met spaargeld of met geld dat uit een erfenis is verkregen”, aldus de bank.

ABN Amro maakte vorige week al een soortgelijke regeling bekend voor zijn klanten. Rabobank en SNS hadden toen al laten weten dat hun klanten de hypotheek boetevrij versneld mogen aflossen met een fiscaal vrijgestelde schenking tot 100.000 euro.

ING liet vorige maand nog weten de boeterente te zullen handhaven omdat, verklaarde de bank toen, het een vergoeding is voor de gemiste rente-inkomsten door het vroegtijdig terugbrengen van de lening.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën drong er eerder op aan bij de banken om het voorbeeld van SNS Bank te volgen en geen boeterente meer te rekenen als mensen met het geld uit een schenking een fors deel van hun hypotheek vervroegd willen aflossen.

