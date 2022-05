Premium Het beste van De Telegraaf

Hoe gaat het met aangevallen moederzwaan? Deel snavel geamputeerd, vader spoorloos

Door Leonie Groen Kopieer naar clipboard

Moederzwaan rust na de zware operatie. Ⓒ Aangeleverde foto

BROEK OP LANGEDIJK - Moederzwaan, die vrijdag zwaar gewond van haar nest aan het Bindingspad is gehaald door de Dierenambulance, is herstellende van een amputatie van een deel van haar snavel. ,,Ze doet het goed”, zegt woordvoerster Saskia Thijssen van de Dierenambulance. Moederzwaan verblijft in de Wildopvang Krommenie. Vader is ineens verdwenen, de eieren liggen nu in de couveuse.