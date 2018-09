De huidige kortingskaart, die in bijna elk huishouden in Nederland wel aanwezig is, is over drie maanden waardeloos en kan in de prullenbak.

Met de nieuwe kaart gaat de supermarktketen persoonlijke aanbiedingen doen. Leidraad daarbij is het koopgedrag van de klant.

Het moment van introductie is pikant. Nog maar twee weken geleden had de Consumentenbond kritiek op de bonuskaart van de supermarktketen.