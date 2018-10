Trump berooft Poetin van vijandbeeld

Het aantal Russen met een positief beeld van de Amerikanen steeg van 19 procent in september tot 28 procent nu. Men hoopt massaal op het opheffen van het Amerikaanse sanctie-regime dat werd afgekondigd na de annexatie van de Krim door Rusland.

Maar nu, koud drie weken later, slaat de twijfel toe over een op handen zijnde nieuwe lente in de betrekkingen tussen Rusland en de Verenigde Staten. Deze zou Vladimir Poetin, die aan de vooravond staat van verdere economische tegenslag, weleens heel slecht kunnen uitkomen.

„Niet alleen de daden van Trump zullen van belang zijn”, zegt Denis Volkov van de Moskouse opiniepeiler Levada Center. „Maar vooral ook hoe de staatsmedia die zullen gaan weergeven.”

Daarmee raakt hij de kern. Poetins Ruslands is de afgelopen jaren verslaafd geraakt aan de volgende trits: nationalisme, confrontatie en protectionisme.

Door dagelijks de Verenigde Staten op de staats-tv af te schilderen als de aartsvijand, die erop uit zou zijn Rusland, net als Oekraïne, mee te slepen in revolutie, chaos en oorlog, werd de natie bijeengehouden.

„De mentaliteit van een belegerd fort”, zegt een journaliste van radiostation De Echo van Moskou. „Op deze manier kon Poetin de Amerikanen van alles de schuld geven. Van de gekelderde koers van de roebel en de opstand in Kiev tot de mishandeling van in de VS geadopteerde Russische wezen.”

Opheffen van de westerse sancties lijkt op het eerste gezicht winst. Maar Poetin heeft de laatste jaren juist ingezet op zogeheten ’importsubsidie’ en ondernemers miljarden laten investeren om de nationale productie op te krikken.

Heft Trump de sancties op, dan zal Moskou dat ook moeten doen met de tegensancties. Poetin loopt dan het risico een deel van de zakenelite die vertrouwt op protectionisme, van zich te vervreemden.

Successen op het gebied van sport noch op economisch vlak zijn te melden. Slechts de breed op de staats-tv uitgemeten militaire zeges in Syrië en de aanhoudende confrontatie met de NAVO houden het Russische volk in patriottisme bijeen.