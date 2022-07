Man gewond bij bizarre verkeersruzie in Sittard: ruiten ingeslagen en aanval met ‘samoeraizwaard’

Het incident vond rond middernacht plaats in de nacht van dinsdag op woensdag. Een Sittardenaar reed vanuit de Rijksweg Noord de straat in en haalde ter hoogte van het zorgcentrum een voertuig in.

Verderop in de straat parkeerde hij zijn auto, maar op dat moment stopte de zojuist ingehaalde wagen midden op de weg, waarna de bijrijdster uitstapte.

Hamer

Er ontstond een woordenwisseling waarop de vrouw met een hamer de achterruit van het voertuig van de man insloeg. Daarbij bleef het niet, ook de Sittardenaar zag kans schade aan te richten en hij vernielde de voorruit van de andere auto.

Hierop stapte ook de bestuurder van die auto uit. Hij had volgens De Limburger een groot mes of samoeraizwaard in zijn hand en maakte steekbewegingen. De Sittardenaar wist deze aanval af te weren, maar raakte desondanks zwaargewond. De twee verdachten gingen er vervolgens vandoor met gedoofde lichten.

De politie is dringend op zoek naar mensen die iets gezien hebben.