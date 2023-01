Premium Het beste van De Telegraaf

Van azc naar huis en baan: ’Je stuurt onderwaterlasser niet naar agrarische regio’

Het azc in Oisterwijk vormde de spil van een proef met het regionaal plaatsen van asielzoekers. Ⓒ ANP/HH

Asielzoekers opvangen in de regio waar ze later gaan wonen is goed voor de integratie, zo is het idee. Straks moeten alle provincies asielzoekers regionaal gaan plaatsen. In Midden-Brabant, waar afgelopen twee jaar een proef draaide, zijn de ervaringen positief, al is de willekeur nog niet uitgebannen.