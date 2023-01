Premium Het beste van De Telegraaf

Pensionado moet na vluchtelingenhulp voor rechter verschijnen Zo maakte informatie Griekse kustwacht van reddingswerker Pieter (75) spionageverdachte

Op het Griekse eiland Lesbos barst dinsdag een volgende rechtszaak los tegen 24 ’reddingswerkers’. Daarbij is ook een Nederlander betrokken: Pieter Wittenberg. Hij wordt samen met de anderen verdacht van onder meer mensensmokkel en spionage. Zelf stelt hij mensenlevens gered te hebben door in de periode 2016-2017 vluchtelingen te helpen. Wie is hij en wat heeft hij gedaan? Een reconstructie.