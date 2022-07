Horloge van Hitler verkocht voor 1,1 miljoen dollar

Ⓒ Alexander Historical Auctions.

Chesapeake City - Een horloge dat vermoedelijk van Adolf Hitler is geweest, is in Amerika geveild voor 1,1 miljoen dollar. Dat is een stuk minder dan veilinghuis Alexander Historical Auctions van tevoren had verwacht.