Trump onderzocht voor schending Spionagewet

In het huiszoekingsbevel staat dat de FBI onder meer onderzoekt of de ’espionage act’ overtreden is door Trump. Gekeken wordt of Trump en zijn staf zonder toestemming documenten achtergehouden hebben of vernietigd, en of dat het landsbelang heeft geschaad. Ook wordt er onderzocht of het onderzoek hiernaar belemmerd is door Trump of zijn staf. Het is niet bekend of Justitie vindt dat er wetten zijn overtreden.

De FBI-agenten hebben in totaal zo’n twintig dozen meegenomen van Trumps thuisadres. Uiteindelijk zijn vier sets van ’top secret’ documenten meegenomen, drie sets ’geheime’ documenten en drie sets van documenten die onder ’vertrouwelijk’ worden geclassificeerd. Over welke onderwerpen deze documenten gaan, blijft onduidelijk. Amerikaanse media schreven donderdag dat de FBI specifiek zocht naar informatie over kernwapens en buitenlandse operaties.

Gratie

In de meegenomen dozen zaten verder foto’s, handgeschreven notities en het document waarmee Trump gratie verleende aan zijn vriend en adviseur Roger Stone. Ook is er informatie over de president van Frankrijk in beslag genomen. Het is onduidelijk om wat voor informatie dat gaat. Trump en president Macron leken het eerst goed met elkaar te kunnen vinden, maar de relatie eindigde gespannen.

In het huiszoekingsbevel wordt omschreven dat de FBI-agenten hun zoektocht richtten op „Het kantoor van 45” (Trump is de 45e president) en andere opslagruimtes die gebruikt worden door Trump en zijn staf „waarin dozen of documenten kunnen worden opgeslagen, inclusief alle gebouwen op het landgoed.” De gastenverblijven van de leden van Mar-a-Lago werden niet doorzocht.

’Ze hadden het moeten vragen’

Trump stelt in een reactie dat de gevonden documenten niet meer geheim waren. Zijn advocaten stelden eerder dat hij als president mondeling documenten vrij kon geven. De FBI had bovendien geen inval hoeven doen, zo schrijft hij. „Ze hadden alleen maar hoeven vragen.” Ook waren de papieren veilig opgeborgen volgen Trump.

Hij beschuldigt daarna zijn voorganger Barack Obama ervan de regels te hebben overtreden. „Het grootste probleem is nu: wat doen ze met de 33 miljoen pagina’s aan documenten, veel daarvan vertrouwelijk, die president Obama mee naar Chicago nam?” De Amerikaanse Nationale archieven reageerde eerder vandaag al op Trumps beschuldigingen en wijst ze van de hand. Volgens de organisatie heeft Obama volgens de wet gehandeld met zijn presidentiële documenten.

Het huiszoekingsbevel werd vrijgegeven op verzoek van Minister van Justitie Merrick Garland nadat de inval voor een storm aan kritiek van Republikeinen had gezorgd. Trump en zijn bondgenoten in het congres beschuldigden het Ministerie van Justitie ervan dat ze in opdracht van president Biden Trump uit wilden schakelen voor de presidentsverkiezingen van 2024.

Vals bewijsmateriaal

Volgens Trump en ook een aanzienlijke groep Republikeinse congresleden is de FBI zwaar gepolitiseerd, corrupt, en niet te vertrouwen. Trump stelde meermaals dat de FBI mogelijk vals bewijsmateriaal heeft geplant bij de huiszoeking, een beschuldiging die door meerdere congresleden en opiniemakers werd herhaald. Trump en zijn bondgenoten kwamen niet met bewijs voor hun beschuldigingen.

Minister Garland verdedigde zijn ambtenaren en noemde de kritiek ongefundeerd. Hij benadrukte dat procedures zorgvuldig waren gevolgd en een rechter de actie had goedgekeurd. Het was Garland zelf die toestemming gaf voor de inval, zo vertelde hij. Hij besloot daartoe toen bleek dat „minder ingrijpende” maatregelen niet werkten. Eerder op de dag brachten Amerikaanse media naar buiten dat Trump dit voorjaar ook een dagvaarding kreeg voor vermiste geheime documenten. Daarvoor waren al vijftien dozen teruggehaald. Daarna werd overgegaan tot de huiszoeking.