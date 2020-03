Kind (4) gevonden naast dode met corona besmette moeder

Waarschijnlijk heeft het kind meer dan twaalf uur naast haar gezeten, zo melden Amerikaanse media.

Het aantal besmettingen in Amerika neemt in rap tempo toe. De teller staat op 55.000. Meer dan 800 mensen zijn overleden.

De 42-jarige overleden vrouw in Georgia werkte in het Piedmont Newnan Hospital ziekenhuis op de afdeling radiologie en heeft zo mogelijk de besmetting opgelopen. Ze werd gevonden door de politie. Die was gebeld door mensen om haar heen die niks meer van Wilkes hadden gehoord.

Het is nog niet duidelijk of haar kind ook ziek is.