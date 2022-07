Meerdere doden en tientallen gewonden bij aardbeving Iran

Het dorp Sayeh Khosh aan de Iraanse golfkust werd met de grond gelijk gemaakt tijdens de eerste beving. Daar wonen naar schatting tussen de 1000 en 1600 mensen. Onduidelijk is nog hoeveel slachtoffers daar zijn.

De afgelopen maand werden in Iran al 150 kleine aardbevingen gemeten. In Iran komen vaker bevingen voor. Het land ligt op de rand van verschillende aardplaten en kruist verschillende breuklijnen, waardoor het een gebied is met sterke seismische activiteit.

De zwaarste beving in Iran was een beving met een kracht van 7.4 in 1990, waarbij in het noorden van het land 40.000 mensen om het leven kwamen. In 2003 kostte een aardbeving met een kracht van 6.6 in de provincie Kerman aan 31.000 mensen het leven en werd de oude stad Bam met de grond gelijk gemaakt.