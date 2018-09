Ambassadeur wil geld zien

Nederland moet dinsdag vóór 18.00 uur (16.00 uur Nederlandse tijd) tekst en uitleg geven over het incident rond de Russische diplomaat die in Den Haag door de politie zou zijn mishandeld. Dat kreeg de Nederlandse ambassadeur Ron Dartel in Moskou te horen op het Russische ministerie van Buitenlandse zaken, aldus het persbureau RIA-Novosti.