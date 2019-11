Man is files zat en bouwt eigen helikopter

Jujun Junaedi stak er flink wat vrije tijd in en werkte in zijn achtertuin aan de vervanger van zijn auto. De man bekeek online video’s over helikopters om zo te leren hoe hij er zelf een moest bouwen.

De 42-jarige man: „Het is zó frustrerend. Het kost je brandstof en het is zonde van je tijd.” Daarom kocht hij nieuwe onderdelen én gebruikte hij oude materialen van zijn eigen autogarage om de helikopter te bouwen. Omgerekend heeft dit project hem ongeveer 1900 euro en 18 maanden tijd gekost.

Junaedi werkte overigens niet in zijn eentje aan de helikopter: zijn zoon en een buurman hebben geholpen aan het project.

Succesvol?

Of de helikopter ook daadwerkelijk vliegt is nog even de vraag, maar: „Zolang hij opstijgt ben ik al blij,” aldus Junaedi.