Marieke Lucas Rijneveld wint als eerste Nederlander International Booker Prize

„Het is een enorme eer om de International Booker Prize 2020 te ontvangen, ik kan niet anders zeggen dan dat ik zo trots ben als een koe met zeven uiers!” was de reactie van Marieke Lucas Rijneveld bij de bekendmaking door Booker jury-voorzitter Ted Hodgkinson.

Bij uitgeverij Atlas Contact knalden de champagnekurken. „Ik ben zielsgelukkig dat dit fenomenaal mooie debuut door deze prijs wereldwijd de erkenning krijgt die het verdient. Ik hoop dat De avond is ongemak in de 21 landen waar het verschijnt heel veel lezers krijgt. De medewerkers van Atlas Contact hebben de afgelopen maanden intens met Marieke Lucas meegeleefd en zijn nu opnieuw apetrots op haar schitterende prestatie”, straalde uitgever Sander Blom.

Deze grote eer deelt Rijneveld samen met de Britse vertaalster van haar boek, Michele Hutchison (1972). Ook het prijzengeld, 50.000 Britse pond, moet eerlijk verdeeld worden tussen de auteur en de vertaalster. Doel van de onderscheiding is immers ook juist ook het belang van een goede vertaling te onderstrepen.

Vorig jaar was ook Tommy Wieringa even in de race voor deze prijs. Ware het niet dat zijn actuele roman De dood van Murat Idrissi in de laatste ronde afviel en de shortlist niet haalde. In 2007 greep ook Harry Mulisch mis bij de International Booker Prize.

Jong talent

De in 1991 geboren Rijneveld, die zich zowel jongen als meisje voelt en daarom Lucas aan haar officiële voornaam Marieke heeft toegevoegd, geldt al jaren als een van de grootste jonge talenten in de Nederlandse letteren. In 2015 bracht ze voor het eerst een dichtbundel uit, Kalfsvlies getiteld, dat meteen werd genomineerd met de C. Buddingh Prijs voor het beste poëziedebuut. Drie jaar later verscheen haar eerste roman De avond is ongemak, die bekroond werd met de ANV Debutantenprijs. Ook kreeg het boek een plek op de longlist van de Libris Literatuurprijs 2019. In Nederland en België werden inmiddels 80.000 exemplaren verkocht.

Rijneveld, die haar schrijverschap combineert met een baan op een melkveebedrijf in de buurt van Utrecht, groeide op in een Brabants gezin van gereformeerde huize. Het is een dergelijk, beklemmend milieu dat ook de basis vormt van het jonge meisje Jas, de hoofdpersoon in De avond is ongemak. Het kind worstelt met een groot verdriet. Haar broer is verdronken bij een schaatsongeluk. En zij denkt dat ze daaraan schuld heeft, omdat ze God gebeden heeft haar konijn te sparen voor het kerstmaal en liever haar broer tot zich te nemen.

Lof

Het meisje probeert de pijn en het verdriet te bezweren met vreemde, seksuele, soms morbide experimenten op dieren, die Rijneveld op poëtische, beeldende wijze beschrijft. Het verhaal schuurt en is grimmig, soms zelfs gruwelijk. De Britse recensenten waren echter, net als veel Nederlandse critici, vol lof over haar debuut. The Guardian noemde het een van de tien best vertaalde boeken van het jaar. En The Irish Times omschreef het als ’een boek dat je niet snel zult vergeten.’

Zeker is dat Rijneveld met het winnen van de prijs een nog groter lezerspubliek aan zich zal weten te binden. Niet alleen in Groot-Brittannië, maar in de hele Engelstalige wereld. De International Booker Prize heeft een uitstekende naam. Onder eerdere laureaten bevinden zich grootheden als Philip Roth, Alice Munro, Olga Tokarzcuk en David Grossman.