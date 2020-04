GroenLinks: geen monopolie op vaccin tegen coronavirus

GroenLinks-leider Jesse Klaver doet zijn voorstel woensdag in het Tweede Kamerdebat over de coronacrisis. Dat schrijft het AD. Hij anticipeert daarbij op een voorstel van Costa Rica, dat een ’Covid-19 pool’ wil, die wordt beheerd door de WHO. Directeur-generaal Ghebreyesus van de WHO heeft het idee van Costa Rica omarmd. In mei is de Algemene Vergadering van de WHO.

Klaver: „De ontwikkeling van het vaccin mag niet in handen komen van één bedrijf of een land dat het recept geheim kan houden door een patent. We willen dat het toegankelijk wordt voor alle landen en zo snel mogelijk kan worden geproduceerd.”

Volgens Klaver is het van groot belang dat Nederland dit voorstel vroegtijdig steunt. „Dat kan een enorm effect hebben op de politiek binnen de WHO.” De GroenLinkser krijgt steun van regeringspartij D66 en weet de rest van de oppositie aan zijn zijde. Daarmee is er een ruime Kamermeerderheid.