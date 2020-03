Baudet verliest kort geding

De omroep maakte na de uitzending zelf bekend dat het hier geen citaat betrof. Een rectificatie dient daarom geen doel meer, aldus de rechter.

Baudet zei letterlijk: „De Europese Unie is een staat in wording. Al dat geld gaat naar de wording van die staat. Dus naar het regelen van buitenlandse politiek. Naar het opzetten van veerdiensten om immigranten vanuit Afrika over te zetten naar Europa om de nationale identiteit te verzwakken zodat er geen nationale staten meer zullen zijn.”

Nathalie Righton vatte dit in een vraag aan gast Henk Otten, voormalig prominent lid van Forum, als volgt samen: „Thierry Baudet baarde afgelopen week opzien in de Tweede Kamer door te zeggen dat hij denkt dat de EU een vooropgezet plan heeft om het blanke Europese ras te vervangen door Afrikaanse immigranten. Dat zorgde ervoor dat vice-premier De Jonge afgelopen vrijdag zei: dat is wel heel radicaal taalgebruik, en ik wil eigenlijk iedereen oproepen zich daar tegen uit te spreken. Wat vindt u daarvan?”

Negatief gewicht, niet onrechtmatig

Het gebruik door Righton van de woorden blank, ras en vervanging hebben een bijzonder negatief gewicht, zegt de kort gedingrechter. Toch heeft de VPRO niet onrechtmatig gehandeld, omdat uitspraken die Baudet in 2015 en 2017 heeft gedaan over onder meer „een dominant blank Europa” niet los kunnen worden gezien van de parafrase van Righton.

De rechter vindt bovendien dat Baudet als publiek figuur die actief deelneemt aan het publieke (politieke) debat meer moet accepteren dan de gemiddelde burger. De vraag van de presentatrice kan worden gezien als een bijdrage aan dat debat, aldus de uitspraak.

De rechter weegt in zijn oordeel bovendien mee dat de VPRO kort na de uitzending de letterlijke uitspraken van Baudet op de website heeft geplaatst.