LIVE: uitspraak in rechtszaak Baudet tegen tv-programma Buitenhof

Thierry Baudet (FvD) tijdens een debat in de Tweede Kamer. Ⓒ ANP

LELYSTAD - De rechtbank in Lelystad doet woensdag uitspraak in een door politicus Thierry Baudet aangespannen kort geding tegen de VPRO. Baudet was het niet eens met een uitspraak van presentatrice Natalie Righton in het tv-programma Buitenhof en stapte naar de rechter toen de VPRO aangaf niet te rectificeren.