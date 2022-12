Eva Kaili onder grote belangstelling voor rechter

„Ze is onschuldig”, zegt haar in Griekenland beroemde advocaatMichalis Dimitrakopoulos na afloop in het Justitiepaleis in Brussel. „Ze heeft geen bekentenis afgelegd.” Haar Belgische raadsman wil verder geen inhoudelijke mededelingen doen: „Mevrouw Kaili werkt actief mee aan het onderzoek. Verder communiceren we niet over de zaak.” Haar advocatenteam hoopt dat Kaili thuis de kerst kan vieren, desnoods met een enkelband. Het besluit van de raadkamer komt mogelijk donderdagavond.

De 44-jarige Kaili, voormalig delegatieleider van de Griekse sociaaldemocraten, zetelt inmiddels al bijna twee weken in de gevangenis van Haren. Op vrijdag 9 december, de internationale dag tegen corruptie, werd Kaili thuis op heterdaad betrapt door de politie 150.000 euro aan contanten. Haar vader werd aangetroffen in een Brussels hotel met een koffer vol bankbiljetten. Na dagen tellen kwam de politie tot een optelsom van ruim 600.000 euro. Justitie denkt dat de socialite is omgekocht, vermoedelijk door Qatar.

Kaili bewierookte de woestijnstaat in debatten als een schoolvoorbeeld van de Arabische wereld op het terrein van arbeidsrechten. Andere Europarlementariërs zeggen dat ze druk uitoefende op collega’s om in te stemmen met soepele visumregels voor Qatar.

Cashgeld verbergen

Le Soir en La Repubblica stellen op basis van geheime rechterlijke documenten dat het inmiddels afgezette kopstuk van het Europarlement een gedeeltelijke bekentenis heeft afgelegd. Ze zou hebben verklaard dat ze haar vader opdracht heeft gegeven om het cashgeld te verbergen.

De Griekse zou eigenlijk vorige week al voor de rechter verschijnen, maar door een staking van het gevangenispersoneel kon het transport naar de rechtbank niet plaatsvinden. Haar partnerFrancesco Giorgi zit eveneens in de cel. Deze Italiaanse medewerker van het Europarlement heeft vorige week een bekentenis afgelegd voor zijn rol in het omkopen van politici door Qatar én Marokko. Hij werkte samen met hoofdverdachteAntonio Panzeri, een Italiaanse ex-Europarlementariër van de sociaaldemocraten. Italië heeft recent ingestemd met de uitlevering van zijn vrouw.