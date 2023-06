Premium Het beste van De Telegraaf

Duitse milieuactivisten nemen rijken der aarde op de korrel

Bij een recente demonstratie van Letzte Generation in Berlijn werd de confrontatie met de politie niet geschuwd. Ⓒ AFP

BERLIJN - De zelfbenoemde klimaatredders van Letzte Generation veranderen hun strategie. In plaats van het verf smijten op schilderijen en het blokkeren van snelwegen richten ze hun gifpijlen nu op de rijken der aarde. Vanwege de apocalyptische rookwolken en smog boven New York stellen de activisten: „We kunnen niet wachten tot de vlammen ook de rijken in hun luxe resorts bereiken.”