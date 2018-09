Grote belangstelling Open Huizen Dag

„Het was erg succesvol, iedereen was oprecht enthousiast. Ook qua weer was het een perfecte dag”, zegt Roeland Kimman van makelaarsorganisatie NVM. Het verkoopevenement kreeg volgens hem vooral een impuls van het groeiend aantal positieve signalen op de woningmarkt. „We horen van de makelaars dat mensen nu graag de stap willen zetten naar een koopwoning”, aldus Kimman.

Ongeveer 80 procent van de woningen die meededen kreeg bezoek.

Deze ronde deden ongeveer 5000 huiseigenaren minder mee vergeleken met de vorige keer. Dat komt volgens de NVM doordat het totale landelijke aanbod ook kleiner is geworden. In totaal staan er nu zo'n 220.000 tot 225.000 woningen te koop in het land, ongeveer 10.000 minder vergeleken met een half jaar geleden.

De openhuizendag wordt tweemaal per jaar georganiseerd.

