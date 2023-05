Meisje (14) in VS neergeschoten tijdens ’verstoppertje spelen in tuin buurman’

David Doyle uit het kleine dorpje Starks, bij de grens tussen Louisiana en Texas, zei tegen de Amerikaanse politie het vuur te hebben geopend omdat hij ’schaduwen achter het huis zag’. „Dus pakte ik binnen mijn pistool. Daarna ben ik naar buiten gegaan en heb ik op ze geschoten.”

De schietpartij vond zondagochtend plaats. Volgens de autoriteiten was een groepje kinderen verstoppertje aan het spelen in een doodlopende straat waar maar drie woningen staan, en verstopte een deel van hen zich in de tuin van Doyle (58). Hij zag eenmaal buiten mensen wegrennen en opende het vuur. De verdachte raakte daarbij een meisje van 14 jaar in het achterhoofd. Zij werd met niet-levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie.

Het meisje woont met haar ouders in een van de twee andere woningen in de doodlopende straat. De andere woning is van een ander familielid van haar. Doyle wordt vervolgd voor zware mishandeling en het illegaal afvuren van een vuurwapen.