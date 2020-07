Door haai aangevallen Julie ’gilde om hulp’

Tom Whyte zag maandagmiddag vanuit zijn raam dat de 63-jarige ex directrice van een modebedrijf samen met haar dochter vrijwel onder zijn neus bij Bailey Island in een vrolijke bui aan het zwemmen was. „Ze lachten en grapten wat”, vertelt hij aan de Portland Press Herald.

Plotseling veranderde dat ’in een gruwelijk gegil om hulp’. Tom zag de voormalig directrice van tassenbedrijf Kipling Noord-Amerika onder water getrokken worden. Haar dochter probeerde haar eerst nog omhoog te halen, maar toen dat niet lukte, zwom ze snel naar de kant om hulp te gaan halen.

Een andere getuige, Steve Arnold, zag dat de haai Holowach plotseling weer tientallen centimeters omhoog uit het water duwde.

Hij vertelt de Press Herald dat de dochter eenmaal aan de wal om hulp schreeuwde en daarna instortte.

Twee kayakkers haalden Holowach uit het water en brachten haar aan wal. Ambulancepersoneel kon alleen maar constateren dat ze dood was.

De theorie is dat de haai het wetsuit heeft aangezien voor een zeehond. Het was voor het eerst dat een haai in Maine iemand heeft doodgebeten.

Biologen hebben al eerder gemarkt dat er steeds meer witte haaien voor de kust van Maine zwemmen. Ze komen af op de snel groeiende zeehondenpopulatie.