Daan (18) zoekt vriend van eigen leeftijd, maar wordt belaagd door kinderlokkers: ’Deze pedofielen zijn niet te stoppen’

Nieuw ’bangalijst’-schandaal bij Vindicat

Bij de Groningse studentenvereniging Vindicat is opnieuw een zogenoemde ’bangalijst’ opgedoken. Dat meldt de vereniging in een verklaring op de website. De lijst, met daarop „schandelijke opmerkingen” over vrouwelijke leden, zou vrijdagochtend bij het bestuur zijn gekomen.