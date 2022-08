’Extra noodopvang voor Ter Apel komt in gemeente Emmen’

Ook komen er vanaf volgende week extra opvangplekken in Doetinchem, op een boot in Arnhem en 200 bedden in woonunits op het terrein van de Technische Universiteit Delft. Die units zullen waarschijnlijk worden gebruikt voor jonge asielzoekers, melden ingewijden.

Eerder vandaag maakte het kabinet bekend dat Defensie een locatie levert om Ter Apel te ontlasten. Het is onduidelijk of dat in Emmen zal zijn, of dat er in Emmen een tweede overlooplocatie wordt gerealiseerd.