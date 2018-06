Noortje Herlaar wijst hoofdrol af

De 28-jarige Noortje en haar Omroep MAX-collega's hielden vorig jaar wekelijks meer dan 1,5 miljoen mensen aan de buis gekluisterd met de populaire serie. Toch heeft de verloofde van acteur William Spaaij bedankt voor een hoofdrol in de musicalversie.

"Ik ben wel gepolst", zegt de actrice in het AD. "Maar ik denk niet dat de musicalversie op mijn pad komt. Deze serie is een groot cadeau geweest, maar het is voor mij nu wel 'af'."

De actrice, die al sinds maart vorig jaar verloofd is met William, heeft nog steeds geen geschikte trouwdatum gevonden. "Er wordt ons ongeveer wekelijks gevraagd wanneer we gaan trouwen", vertelt de blondine. "Maar we hebben echt nog geen datum geprikt."