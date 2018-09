Scooteraso ingerekend

Wat de jongen bezielde, is een raadsel. De politie vroeg hem tot drie keer toe vriendelijk doch dringend om de hulpverleners niet te hinderen. Toen hij daar geen gehoor aan gaf en ook nog eens een grote mond opzette, is hij van zijn scooter getrokken en in de boeien geslagen.

Bij de aanrijding waar de scooteraso zich zo nodig moest bemoeien raakten een motorrijder en een zwangere automobiliste gewond. De twee kwamen op de Willemskade met elkaar in botsing. De politie onderzoekt de oorzaak nog.