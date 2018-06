Politie Zweden hindert onderzoek Romaregister

De inlichtingeneenheid van de politie in de Zweedse stad Lund, bij Malmö, werkt onderzoek naar de database met in Zweden wonende Roma tegen. Dat zei een woordvoerder van de Zweedse veiligheids- en integriteitswaakhond SIN maandag in de media. Volgens hem weigeren agenten al 2 weken gegevens te verstrekken waar de SIN wettelijk recht op heeft.