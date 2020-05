Kabinet gaat uit de crisis-stand

In de MCCb overleggen de premier met de meest betrokken ministers. Overleg over de beteugeling van het coronavirus zal straks zijn ondergebracht in bestaande onderraden van het kabinet, waarmee de zaken ook breder kunnen worden bekeken dan met alleen een medische bril.

Nu de opname van coronapatiënten op de intensive cares blijft dalen en de samenleving stapsgewijs van het slot gaat, gaat de crisisfase over in de controlefase, zo motiveren betrokkenen. De crisisstructuur van de MCCb is dan weer klaar om eventuele andere crises te ondervangen, mocht er onverhoopt een aanslag of ramp gebeuren. Mocht het coronavirus toch weer de kop op steken, dan kan het de minister van Justitie de MCCb weer bijeenroepen. Persconferenties over de coronacrisis zullen nog wel worden gehouden, maar niet langer wekelijks, zo is de verwachting.